Zaprojektowane na nowo wnętrza Ratusza Oruńskiego witają mieszkańców. W środku zaczęła działać biblioteka

Nowa Biblioteka Ratusza o blisko 339 m2 przestrzeni, w której pomieści się 25 tys. książek i 2,5 tys. audiobooków. „Ratuszowa” urządzona jest w formule open space, posiada m.in. strefę gier planszowych, czytelnię z kawiarenką, przestrzeń dla dzieci i nastolatków oraz sale warsztatowe. Będzie również dłużej otwarta: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9:00-19:00, w środy od godz. 9:00 do 15:00 oraz w sobotę również w godz. 9-15. Przypomnijmy, że we wnętrzach Ratusza Oruńskiego swoją siedzibę będzie mieć również Rada Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce oraz Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Chociaż oficjalne otwarcie miało charakter dość kameralny, to najciekawsze atrakcje zaplanowano na przyszły tydzień. Filia jest w pełni dostosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Gdański urzędnicy zaplanowali atrakcję, która zaangażuje całe rodziny. Na mieszkańców czeka czeka dostępna na smartfony gra multimedialna „Spotkanie w Bibliotece", która pozwoli ona poznać historię, topografię i ciekawostki dotyczące budynku oraz dzielnicy Orunia.