zarażamydobrem - cała Polska pomaga w walce z wirusem. Oto najciekawsze akcje [przegląd NaM]

Zachodniopomorskie: Szyje maseczki i rozwiesza je na płocie, aby każdy mógł sobie wziąć. Tak odwdzięcza się za dobro

Grażyna Koperkiewicz-Szarek, mieszkanka Bierkowa od środy rozwiesza na swoim płocie foliowe torebki, w którym są zapakowane uszyte przez nią maseczki. - To mój sposób na odwdzięczenie się za dobro, które dostałam od ludzi, gdy ciężko chorowałam - tłumaczy. Więcej: na ten temat przeczytasz tutaj.

Maseczka w zamian za wsparcie szczytnego celu. Inicjatywa szczecińskiej projektantki

Waleria Tokarzewska-Karaszewicz, projektantka mody ze Szczecina podbiła serca fanów nową inicjatywą - maseczka w zamian za wsparcie szczytnego celu. Sama pieniędzy nie chce, ale jak podkreśla - jest wiele osób i miejsc, które teraz ich potrzebują. Więcej: o akcji.

Lubuskie: Mieszkańcy wyposażyli mieszkanie dla medyków

Pracownicy zielonogórskiego szpitala, którzy na co dzień mają styczność z pacjentami zakażonymi koronawirusem, nie chcą wracać do domów, by nie narażać na zachorowanie swoich bliskich. Szpital planuje im dedykować specjalne mieszkanie, gdzie odpoczną po dyżurach. Lecznica poprosiła mieszkańców Zielonej Góry o pomoc w wyposażeniu. I... znów popłynęło całe morze dobra! a zielonogórzan zawsze można liczyć. Szybko ruszyła akcja doposażenia mieszkania dla medyków walczących z koronawirusem