Zarząd Lechii Gdańsk obniżył sobie wynagrodzenie o połowę. - Jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie klubu - mówi prezes Adam Mandziara

Pandemia koronawirusa w Europie wiąże się z dużymi kłopotami klubów PKO Ekstraklasy. Chodzi m.in. o wpływy z umowy telewizyjnych. Według doniesień "Przeglądu Sportowego" do klubów nie trafiła ostatnia transza, a to podobno niemal 100 mln złotych. Do tego dochodzi jeszcze brak w wpływów z biletów i kłopoty przynajmniej części ze sponsorów. Kluby zdecydowały się szukać oszczędności, zapowiadając cięcie płac piłkarzy. Na poziomie ekstraklasy może to być obniżenie zarobków nawet o połowę, ale nie mniej niż 10 tys. złotych brutto miesięcznie.

Trzyosobowy zarząd Lechii Gdańsk zdecydował zacząć od siebie i zrezygnował z 50 procent dotychczasowego wynagrodzenia na czas epidemii. Wstępnie do końca czerwca 2020 roku.

- Jako zarząd jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie klubu w tej bezprecedensowej sytuacji i to jest nasz priorytet. Nie mamy innej możliwości, jak tylko poszukać oszczędności wewnątrz klubu na czas, kiedy nie możemy grać. Zaczynamy od siebie, mimo że pracujemy więcej niż zwykle. Nie możemy udawać, że nic się nie zmieniło, bo z naszej perspektywy zmieniło się wszystko i ta sytuacja wymaga radykalnych działań – tłumaczy Adam Mandziara, prezes Lechii Gdańsk.