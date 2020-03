Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” w Gdańsku ogłasza przetarg

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”

w Gdańsku przy u. Czarny Dwór 12

ogłasza

przetarg pisemny na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

UWAGA

1. Ceną wywoławczą jest kwota wskazana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

2. Możliwość uzyskania premii gwarancyjnej z likwidacji książeczki mieszkaniowej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Czarny Dwór 12.

Chętni mogą zapoznać się z ww. lokalem 16.03.2020 r. w Administracji Osiedla nr 3 od 12 do 16 oraz 17.03.2020 r. w godz. od 10 do 12, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

- poz. 1 - Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 4 A, tel. 58 553-10-11.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć osobiście w terminie do 18.03.2020 r. do godz. 14:45 w sekretariacie Spółdzielni, ul. Czarny Dwór 12. Koperta powinna być zaklejona i opisana imieniem i nazwiskiem oferenta z dopiskiem „Przetarg na mieszkanie”, adres mieszkania i terminem przetargu. Na odwrocie koperty w miejscu sklejenia oferent umieszcza swoją parafkę.

Oferta podpisana przez uczestnika winna zawierać:

Imię, nazwisko, adres zamieszkania w przypadku osób prawnych firmę i siedzibę i wypis z KRS, adres mieszkania, którego dotyczy przetarg oraz oferowaną cenę, podpis.

Uczestnicy przetargu winni być obecni w siedzibie Zarządu w czasie jego odbywania. Wadium należy wpłacić na konto Sp-ni nr 90 1240 127 11111 0000 149 18 869 w Pekao IV O/Gdańsk.

Wymagane jest, aby kwota wpłaconego przez oferenta wadium była zaksięgowana na koncie bankowym Sp-ni w dniu 18.03.2020 r.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet oferowanej ceny nabycia.

W przypadku niewygrania przetargu wadium podlega zwrotowi.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 45 dni i nie spełni wymogów statutowych.

„Regulamin przetargu” znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (pokój nr 108, 109) telefon 58- 346- 10 -45, 58- 346- 10- 48 i w ww. Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej przymorze gda.pl

Po spełnieniu warunków zostanie podpisany akt notarialny i założona księga wieczysta. Koszt aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej pokrywa wygrywający przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.