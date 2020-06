Zarzut znieważenia prezydenta RP dla mieszkańca Gdańska, za hasło: "Wolę w szambie zanurkować niż na Dudę zagłosować"

Nie należę do żadnej organizacji politycznej. Jestem gdańskim, wolnym strzelcem

- Od kilku miesięcy działam samodzielnie, nie należę do żadnej organizacji politycznej. Jestem gdańskim, wolnym strzelcem - opowiada. I dodaje, że adwokat przygotował go na to, że za znieważenie prezydenta RP grożą 3 lata więzienia. - Mam jednak nadzieję, że potoczy się inaczej. Bo moje hasła nie zawierają żadnych wyzwisk. A że prezydent jest w czapce? Dostał taką, na jaką zasłużył. Bo nie zachowuje się tak, jak na głowę państwa przystało - tłumaczy.

Na jego profilu facebookowym, pod zdjęciami i filmikami z zatrzymania, obok słów w stylu: szacun chłopie, pojawiają się też wpisy hejterskie. On sam tak to komentuje: - Zalewa mnie teraz fala hejtu, ale podchodzę do tego z uśmiechem na ustach. Kiedy jeździłem swoim oklejonym hasłami samochodem, też nie każdy reagował przyjaźnie. Ale używałem wtedy magicznego słów: - Miłego dnia. Jestem przygotowany na hejt. Mam silną psychikę i hejtem mnie nie złamią. Piątkowa akcja policji była czysto polityczna, moim zdaniem. Bus miał zniknąć z ulic miasta do końca kampanii wyborczej. Ale nie udało się im. Sprawa już poszła w Polskę. Teraz tego nie wyciszą - kończy Sebastian Pawłowski rozmowę, a jego siedząca obok żona Joanna, dopowiada: - Oby więcej było takich ludzi jak mój mąż.