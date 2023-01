Zarzuty opozycji o nadmiarowy zysk Orlenu w związku z wojną oparte na "orientacyjnych" wyliczeniach. PKN Orlen odpowiada

- Wielu mieszkańców [Pomorza - przyp. red.] dojeżdża do pracy do Trójmiasta i odwrotnie. Przykładem jest Tczew, gdzie jest wiele zakładów produkcyjnych, gdzie w obie strony mieszkańcy się przemieszczają. W okresie obowiązywania niższej stawki VAT na paliwa - wtedy, kiedy rzeczywiście była niższa stawka VAT, ale jednocześnie Orlen podwyższył w taki nienaturalny sposób marże - w tym okresie strata mieszkańca, który dojeżdżał na przykład z Tczewa do Gdańska do pracy - albo z Gdańska do Tczewa - wyniosła około 2 tysiące złotych - twierdzi Agnieszka Pomaska.