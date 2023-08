Zasłabnięcie pasażera i opóźnienia w kursowaniu tramwajów w Gdańsku. Kłopoty na kilku liniach red

Przyczyną opóźnień tramwajów jest zasłabnięcie pasażera w jednym z pojazdów.

Niedługo przed godz. 8 we wtorek 22 sierpnia na przystanku Przemyska w Gdańsku doszło do zasłabnięcia pasażera w tramwaju linii 11. Spowodowało to utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.