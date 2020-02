Zaślubiny Polski z morzem. Festyn, koncerty, gra miejska w Gdańsku [program uroczystości]

Podczas spotkania na dworcu pierwszy starosta pomorski dr Józef Wybicki wręczył Hallerowi dwie platynowe obrączki. Pierścienie te były prezentem ufundowanym przez polską ludność Gdańska. Miały one symbolizować zaślubiny Polski z morzem, dlatego w ich wnętrzu wygrawerowano napis "Gdańsk - Puck 10 lutego 1920". Kilka godzin później jeden z nich został wrzucony w odmęty Bałtyku, natomiast drugi generał nosił na palcu aż do śmierci.

Kiedy przed stu laty generał Józef Haller przyjechał z Torunia do Gdańska, by spotkać się z pomorską Polonią, czekały na niego tłumy Polaków mieszkających w Gdańsku, lokalne władze i nowa administracja województwa pomorskiego.

Podczas dworcowego festynu, który rozpocznie się o godz. 12.00, będzie można wykonać pamiątkową fotografię w sepii, wystylizować brodę à la Haller, a nawet zrobić tatuaż. Młodzież gdańska odtworzy stuletni plac zabaw i pokaże dzieciom, jak bawiono się w czasach ich pradziadków.

Spotkanie z generałem będzie możliwe do godziny 16.00 i na festynie przy dworcu, i w historycznym pociągu, który następnego dnia zawiezie go do Pucka na uroczystości zaślubin Polski z Bałtykiem. Z Dworca Głównego wyjedzie (w poniedziałek 10.02.) o godz. 7.25, by być na miejscu ok. godz. 9.30.