Zaśnieżony Gdańsk z lotu ptaka. Gdańsk zimą 2021 zdjęcia Maja Czech

Czy to magiczna kraina świętego Mikołaja? Nie! To nasz uroczy Gdańsk, który zimą staje się piękniejszy, niż sam Biegun Północny. Nasz fotoreporter specjalnie dla czytelników Dziennika wykonał zapierające dech w piersiach zdjęcia miasta z lotu ptaka. To trzeba zobaczyć!