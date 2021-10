Zatrzymania szajki włamywaczy do jubilerów. Mieli rozbić salony w Lipsku i w Gdańsku Jacek Wierciński

Młotki, łomy i obcinacze do rur, które mogły zostać użyte do dokonywania przestępstw znaleźli pomorscy strażnicy graniczni i policjanci w mieszkaniach w Gdańsku i pow. gdańskim kilka dni temu. Zatrzymali tam również pięciu mężczyzn, a szóstego – doprowadzili z aresztu. Obok 5 innych aresztowanych w kwietniu są oni podejrzewani o udział we włamaniach do salonów jubilerskich w niemieckim Lipsku i przy Centrum Handlowym w Gdańsku.