Zatrzymano kuriera w Gdańsku, który został oskarżony o osiem oszustw na ponad 40 tys. zł

Kurier z Gdańska ukradł telefony o łącznej wartości ponad 40 tys. zł.

Przestępstwa, których dopuścił się kurier, to nie tylko kradzież, ale również oszustwo i działanie na szkodę firmy, dla której pracował. Podczas wykonywania swojego obowiązku, funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna zamawiał drogie modele telefonów i wskazywał adresy doręczeń, które zlokalizowane były w jego rejonie dostaw. Gdy przesyłki dojechały już do centrali, pobierał je w celu dalszej dystrybucji, jednak żadna z nich nie trafiła ostatecznie pod wskazany w zamówieniu adres. 38-latek w taki sposób opróżnił co najmniej osiem przesyłek o wartości ponad 40 tys. zł. Swoim działaniem naraził na straty sprzedających oraz firmę, dla której pracował, ponieważ to właśnie ona odpowiadała za przesyłkę.

Dzięki zgromadzonym materiałom dowodowym policja postawiła mężczyźnie osiem zarzutów oszustwa. Funkcjonariusze prowadzą dalsze śledztwo, a ilość zarzutów może jeszcze wzrosnąć. 38-latek był już karany za podobne przestępstwa, dlatego teraz odpowiadać będzie w warunkach recydywy.

Za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, jednak w przypadku recydywy, kara może wynieść nawet 12 lat pozbawienia wolności.

