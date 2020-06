Zatrzymano sprawcę napadu i kradzieży wobec 80-latka w Gdańsku. Policjantom pomogli świadkowie zdarzenia

Oficer dyżurny gdańskiej policji zgłoszenie o napadzie na starszego mężczyznę w czwartek 11.06.2020 ok. godziny 16:00. Sprawca miał ukraść pokrzywdzonemu pieniądze i uciec. Oficer dyżurny skierował na miejsce policjantów z referatu wywiadowczego komendy miejskiej oraz policjantów z ogniwa interwencyjnego, pozostając cały czas w kontakcie ze zgłaszającym zdarzenie.

Policjanci zatrzymali 54-letniego mieszkańca Gdańska, przy którym podczas przeszukania znaleźli i zabezpieczyli ukradzione pieniądze.

Funkcjonariusze ustalili, że 80-letniego mężczyznę, który wyszedł ze sklepu, zaczepił nieznany mu człowiek, proszący go o pieniądze na alkohol. Pokrzywdzony odmówił i poszedł w kierunku swojego domu. Gdy otwierał drzwi, został napadnięty przez sprawcę, który wykręcił mu ręce i z kurtki ukradł saszetkę z pieniędzmi. Świadkiem zdarzenia był m.in. sąsiad pokrzywdzonego, który od razu pobiegł za sprawcą i poprosił o pomoc przechodniów. Zaalarmowali oni policjantów i uniemożliwili ucieczkę napastnikowi.

- 54-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Napastnik najprawdopodobniej dziś zostanie doprowadzony do prokuratory i usłyszy zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi 12 lat pozbawienia wolności. Komendant komisariatu będzie wnioskował do prokuratora o to, aby prokurator złożył do sądu wniosek o aresztowanie 54-latka - informuje asp.Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.