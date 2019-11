Zatrzymano stalkera podejrzango o prześladowanie 30 kobiet

Wydział do walki z Cyberprzestępczością już od kilku miesięcy zajmować się wyjaśnianiem przestępstw do jakich dochodziło w sieci. Zatrzymany mężczyzna miał za pośrednictwem Internetu wysyłać do kobiet (pracujących jako modelki i hostessy) nieobyczajne filmy i zdjęcia bez wizerunku twarzy. Wykonywał na nie czynności seksualne z wykorzystaniem gadżetów erotycznych. Wysyłam im także wiadomości o charakterze seksualnym.

Mimo wyraźnego sprzeciwu nękanych kobiet sprawca nie przestawał nękać swoich ofiar, a nawet stawał się bardziej nachalny i agresywny, twierdząc, że sam zdecyduje, kiedy zakończyć znajomość - mówi podkomisarz Renata Legawiec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policjanci dotarli do kilku pokrzywdzonych kobiet i zebrali dowody świadczące o przestępczej działalności stalkera. Z ustaleń śledczych wynika, że gnębił ok. 30 kobiet z całej Polski. Korzystał on z kilkudziesięciu telefonów oraz kilkunastu profili w mediach społecznościowych.