Zatrzymany w Gdańsku 58-latek spędzi w więzieniu najbliższe 16 lat. Zatrzymano go po pościgu na terenie ogródków działkowych

Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2016 i przebywał poza granicami kraju oraz posługiwał się fałszywymi dokumentami tożsamości. Mężczyzna, któremu zarzuca się udział m.in. w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboje z użyciem broni palnej oraz związek z przestępczością narkotykową najbliższe 16 lat spędzi w więzieniu. - informuje st. asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku - Do zatrzymania 58-latka doszło w wyniku pościgu na terenie ogródków działkowych. Mężczyzna na widok policjantów rzucił się do ucieczki, a pościg za nim trwał m.in. po zabagnionych częściach terenu. Policjanci w wyniku podjętej interwencji obezwładnili i zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który podczas interwencji próbował jeszcze wprowadzić policjantów w błąd co do swojej tożsamości.

