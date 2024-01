Zawaliła się część dworu Fischera w Gdańsku Nowym Porcie. Lokalny społecznik do miasta, które jest właścicielem: „Jesteście z siebie dumni?”

Zawaliła się część dworu Fischera przy ul. Starowiślnej w gdańskim Nowym Porcie

- Zapadła się ściana, katastrofa coraz bliżej, działeczka czeka, deweloper się cieszy, realnie to te wspaniałe inwestycje w ramach PPP. Miasto Gdańsk, Gdańskie Nieruchomości jesteście z siebie dumni? – pisze na swoim profilu w serwisie społecznościowym Łukasz Hamadyk, radny dzielnicowy i lokalny społecznik.

Dwór należy do kompleksu dawnego browaru Fischera, do 1945 roku drugiego co do wielkości w Gdańsku. Sam browar nie przetrwał alianckich nalotów na port. Cudem przetrwała siedziba właścicieli a później przybrowarna karczma.

Niszczejący obiekt, gdy pełnił jeszcze jakąś funkcję, był przeznaczony na mieszkania komunalne. Ze względu na grożącą katastrofę budowlaną ostatni lokatorzy wyprowadzili się z niego jednak w 2006 roku, od tego czasu dwukondygnacyjny drewniany XVIII-wieczny zabytek popada w dalszą ruinę. W 2014 roku zapobieżono jego pożarowi.