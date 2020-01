Zawieszenie wiechy na kolejnym budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. W przyszłym roku uroczyste otwarcie

Trwa wielka budowa na terenie gdańskiego szpitala uniwersyteckiego, gdzie powstaje nowowczesny kompleks Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. W 2018 roku oddano do użytku pierwsze budynki B,C i D, a co za tym idzie przeszło 2 tys. pomieszczeń, z ktorych korzystają pacjenci, personel medyczny i studenci. Obecnie jest realizowany segment A, który właśnie osiągnął stan surowy.

- Uczelnia zgodnie z harmonogramem realizuje największą inwestycję – budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. W ramach drugiego etapu prac powstał budynek A oraz łącznik do Centrum Medycyny Inwazyjnej - informuje Marek Langowski, kanclerz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. - Przez cały rok 2020 będą trwały prace nad elewacją budynku, a także roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Zostaną wykonane ścianki działowe, posadzki oraz wszystkie roboty instalacyjne (CO, CW, elektryczne, wentylacyjne, kanalizacyjne, niskoprądowe) potrzebne do funkcjonowania budynku.