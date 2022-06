Zawodnik Zdunek Wybrzeża Gdańsk ma problem. Nie jeździ, nie punktuje, nie zarabia. Piotr Gryszpiński straci rok przez regulamin?

Gdyby Piotr Gryszpiński był o rok młodszy, nie byłoby żadnych problemów ze startami w drugiej lidze jako gość. Ściga się tam paru młodzieżowców klubów pierwszoligowych, jak choćby Wiktor Przyjemski. Na co dzień reprezentuje Polonię Bydgoszcz, ale gdy ma wolny termin, to przywdziewa plastron klubu z Rawicza. To nie jedyny taki przypadek, bo na najniższym poziomie rozgrywkowym rywalizują nawet zawodnicy z PGE Ekstraligi, tacy jak Bartłomiej Kowalski, Jakub Krawczyk czy Jakub Poczta.

W młodym wieku regularna jazda jest najważniejsza, więc nie ma w tym nic dziwnego. Tym bardziej, że w Polsce nawet w drugiej lidze poziom jest w miarę wysoki. Tacy zawodnicy mają okazję do częstszych startów. Gryszpiński natomiast nie, bo jest o rok za stary, co i tak kuriozalnie brzmi w przypadku 22-letniego zawodnika.

Przepisy są jednak nieubłagane. Jako "gość" w niższej lidze startować mogą wyłącznie młodzieżowcy. Gryszpiński mógłby pójść wyłącznie na wypożyczenie, natomiast wtedy nie mógłby już w tym sezonie wrócić do Wybrzeża, co oczywiście nie jest na rękę gdańskim działaczom. Przed sezonem mówiło się, że GKSŻ dokona zmian w regulaminie, jednak tak się nie stało. Mimo paru ofert po prostu nie było takich możliwości.