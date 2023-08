Zażartował na lotnisku, nie został wpuszczony do samolotu. Mówił, że ma dwa granaty

Mówił, że ma dwa granaty na lotnisku w Gdańsku

Mężczyzna zgłosił się do odprawy bagażowo – biletowej przed wylotem do Alesund. W trakcie rozmowy z pracownikiem lotniska powiedział, że w bagażu rejestrowanym ma dwa granaty.

Jak zawsze w takich sytuacjach, na miejsce natychmiast zostali wezwani funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych, którzy szczegółowo sprawdzili bagaż 38-latka. Nie było w nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Podróżny przyznał się do tego, że wypowiedział takie słowa. Twierdził, że miał to być żart i przeprasza za swoje nieprzemyślane zachowanie. W konsekwencji strażnicy graniczni ukarali go mandatem, a obsługa samolotu nie dopuściła mężczyzny do odbycia lotu.

Fałszywe zawiadomienie o podłożonym ładunku wybuchowym zagrożone jest karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Można zostać również obciążonym kosztami akcji ewakuacyjnej i dodatkowego przeszukania.

CZYTAJ TAKŻE:

Straż graniczna wykryła liczne nieprawidłowości w związku z zatrudnianiem cudzoziemców za pośrednictwem jednej z agencji pracy w Elblągu