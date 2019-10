"Zazieleń z nami Stocznię". Finał działań artystów na terenach postoczniowych. Zaprezentują mieszkańcom swoje dzieła [zdjęcia]

- Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, do której może powrócić społeczność. Nie może się to odbyć bez szacunku dla dziedzictwa tego miejsca i zaangażowania mieszkańców. – mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stocznia Cesarska Development. - Stąd chętnie wspieramy wszystkie inicjatywy, które nawiązują do historii i dziedzictwa stoczni.

Co zaprezentują artyści na terenach postoczniowych?

Artyści nie tylko zazielenią kwietniki w hołdzie pracownicom Stoczni, ale również, swoimi działaniami nawiążą do funkcjonującego w stoczni podziemnego Radia Solidarność Gdańsk.

Jedną z ciekawszych inicjatyw będzie symboliczne nawiązanie do odradzającego się życia na terenie Stoczni Cesarskiej poprzez działania irlandzkiej artystki Mary Conroy. Rzeźbiarka zdejmie odciski z oryginalnych narzędzi stoczniowców, a następnie wykona formy, które posłużą do wykonania rzeźb – bomb nasiennych. Zostaną one umieszczone na nabrzeżu Martwej Wisły, gdzie wiosną rozpadną się, pod naporem wyrastających z nich kwiatów. przywracając różnorodność biologiczną i zielone siedliska na tym obszarze.