Zbigniew Boniek: Właściciel Lechii może kupić wszystkie kluby w Ekstraklasie. Śmiać mi się chce, jak czytam, że Lechia jest bankrutem

Do kwestii licencji dla Lechii odniósł się Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, w wywiadzie dla portalu Interia.pl.

CZYTAJ TAKŻE: Seksowne polskie sportsmenki ZDJĘCIA

- Śmiać mi się zachciało, gdy zobaczyłem komentarz, że licencję dostał rzekomo klub-bankrut, taki jak Lechia. Prawda jest taka, że Lechia ma właściciela, który mógłby kupić wszystkie polskie kluby Ekstraklasy! Można powiedzieć wszystko, że Lechia jest źle zarządzana, oferuje za wysokie kontrakty, ale nie to, że ma ubogiego właściciela. Litości! Komisja Licencyjna jest niezależna. Swych decyzji nie konsultuje ze mną. Ja się o jej postanowieniach, o sankcjach, jakie są podjęte w stosunku do klubów Ekstraklasy i I ligi dowiedziałem dzisiaj rano. Ci, którzy nie spełnili wymogów na grę w Ekstraklasie mają pięć dni na poprawienie dokumentów, w przeciwnym razie nie zyskają awansu, nawet jeśli wywalczą go na boisku. Z tego, co wiem, to spośród wszystkich drużyn 1 ligi, które aspirują do awansu do Ekstraklasy sytuacja Radomiaka jest najmniej wesoła - powiedział Boniek.