Zbigniew Oszmana, analityk Lechii Gdańsk: W dzisiejszych czasach wszyscy obserwujemy. Każdy kibic jest tak naprawdę analitykiem

Lechia Gdańsk i piłka nożna to Twoje życie?

To jest z pewnością duża część mojego życia.

Zawsze mówi się o trenerze, asystencie, trenerze przygotowania fizycznego. Analityk pozostaje w cieniu, a jednocześnie wykonuje ogrom pracy?

Każda z dziedzin w piłce nożnej, a analiza jest jedną z nich, pomaga w osiągnięciu sukcesu. Każdy w sztabie stara się wykonywać najefektywniej działania w swojej profesji. O analizie rzeczywiście mówi się mało, a szkoda, bo to dość istotna kwestia. Tak jak na co dzień mamy partnerów i pomagamy im w życiu, tak samo staramy się pomóc trenerom w obserwacjach i piłkarzom w dążeniu do jeszcze lepszej gry. Analitycy są wsparciem dla sztabów. W dzisiejszych czasach wszyscy obserwujemy. Każdy kibic jest tak naprawdę analitykiem, ale nie każdy - tak jak my – dzieli piłkę na części pierwsze.