Zbigniew Ziobro w Gdańsku o rozbiciu gangów działających w "mafii lekowej". "Wyprowadziły z Polski leki o wartości 15 milionów złotych"

Wskazywał, że depenalizacja obrotu lekami, który miał prowadzić do nadużyć nastąpiła za rządów PO. Jak tłumaczył do zatrzymań doszło w środę 2 października, a na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dokonali ich policjanci z KMP w Gdańsku, KWP w Gdańsku, lokalnej delegatury ABW i Krajowej Administracji Skarbowej.

- To członkowie 2 zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się procederem tzw odwróconej dystrybucji leków – tłumaczył minister, który zastrzegł, że wśród zatrzymanych są farmaceuci, adwokaci i lekarz, a jak dotąd do sądów trafiły wnioski o areszt dla 3 osób, a decyzje w sprawie pozostałych osób będą podejmowane.

- Były przechowywane w niewłaściwych warunkach - mówiła o lekach prok. Teresa Rutkowska–Szmydyńska , szefowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, która tłumaczyła, że były one przeznaczone na wywóz z Polski do Unii Europejskiej. - Te grupy wyprowadziły z Polski leki ratujące życie wartości 15 milionów złotych – dodała.

Szefowa Regionalnej opisała też sposób działania procederu: - Te grupy przestępcze podzieliły się rolami. Jedna zakładała niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, oczywiście były to fikcyjne podmioty. Druga grupa przestępcza kontrolowała rynek aptek, które współpracowały z podmiotami pierwszej grupy. Lekarze pracujący na rzecz fikcyjnych zakładów opieki zdrowotnej wypisywali zapotrzebowania na leki danych zakładów np. w celu dokonywania zabiegów. Oczywiście, skoro te zakłady nie prowadziły żadnych usług medycznych, nie było rzeczywistego zapotrzebowania na takie leki. Tym niemniej taki dokument powstawał, kierowany był do współpracujących z tą grupą aptek, z legalnie działających hurtowni realizowane było to zapotrzebowanie i przekazywane bezpośrednio do niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub współpracującej z nim hurtowni. Po czym z tej hurtowni, za pośrednictwem podmiotów kontrolowanych przez grupę przestępczą utworzonych poza granicami kraju - w naszym przypadku w Czechach, te leki były wywożone po zwielokrotnionej cenie i sprzedawane do Holandii i Wielkiej Brytanii.