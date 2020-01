Zbiornik retencyjny Strzelniczka II w Gdańsku Kokoszkach. Zakończono prace przy inwestycji, odbiory techniczne jeszcze w styczniu [zdjęcia]

Warty 18 mln zł projekt odwodnienia Kokoszek podzielono na trzy zadania: budowę zbiornika retencyjnego "Strzelniczka II", regulację Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi "Strzelniczka II" i "Budowlanych II" oraz budowę kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt. Wszystkie te zadania rozpoczęte pod koniec 2018 r. zostały już ukończone. Zbiornik "Strzelniczka II" czeka już tylko na odbiory techniczne, które nastąpią do końca stycznia.

Pojemność retencyjna zbiornika "Strzelniczka II" wynosi dokładnie 46 620 metrów sześciennych. W ramach prac umocniono otaczające go skarpy. Powstały też budowle wlotowe i wylotowe ze zbiornika, drogi eksploatacyjne (w tym m.in. zjazd do czaszy zbiornika), a także rowy odwadniające z wlotami do zbiornika.