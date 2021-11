Zburzono starą przychodnię na Zaspie. Startuje piąta inwestycja, realizowana w trybie lex deweloper na Pomorzu

Większość miast (w tym Gdańsk) na własną rękę próbowała zastopować działanie ustawy, tworząc m.in. lokalne standardy urbanistyczne, dotyczące np. odległości od szkół (pierwotnie również przedszkoli, co zostało zmienione nowelizacją z 2019 roku), terenów rekreacji, przystanków komunikacji miejskiej. Działania te były na tyle skuteczne, że - zgodnie z dziennikami urzędowymi województw - przez trzy lata obowiązywania ustawy rady gmin w Polsce przyjęły łącznie jedynie około 170 uchwał akceptujących inwestycje realizowane w jej trybie. Większość z planowanych inwestycje to budynki wielorodzinne. Blisko 60 razy radni gmin odrzucali wnioski, zaś kilkukrotnie uchwały zostały unieważniane przez wojewodów lub wyrokami sądów administracyjnych (za urbanews.pl). Najwięcej – ponad 50 projektów – rozpoczęto w woj. mazowieckim. Inwestycja na Zaspie jest 5. realizowaną w tym trybie w województwie pomorskim (pozytywne decyzje zapadły w przypadku projektów w Tczewie, Lęborku, Słupsku i Kobylnicy) .

To potoczna nazwa obowiązującej od sierpnia 2018 roku Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, która nadal obowiązuje (w założeniach - do 2028 roku). Pozwala ona budować mieszkania m. in. tam, gdzie nie jest to przewidziane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Samorządom, walczącym z przewidywanymi skutkami lex deweloper, chodziło przede wszystkim o zapobieganie tzw. urban sprawl, czyli rozlewaniu się miast. W efekcie jednak, wprowadzane przez gminy obostrzenia ograniczyły zainteresowanie deweloperów do terenów silnie zurbanizowanych (co pozwala spełnić narzucone gminnymi standardami kryteria urbanistyczne), przede wszystkim zaś do osiedli spółdzielczych, budowanych od lat 60. do 90. minionego wieku. Na ich obszarach znajdują się, albo wolne działki pod zabudowę, pozostawione niegdyś z myślą o realizacji konkretnych celów (np. obiektów sportowych, czy – jak to miało miejsce na Przymorzu – centrów dzielnic), albo tereny po zlikwidowanych firmach, albo – tak jak na Zaspie czy Przymorzu - obiekty, które właściciele gotowi są zburzyć, by na tym miejscu postawić nowe budynki - np. Pilotów 21, Jana Pawła II, Kołobrzeska 48.