Zdalna sesja Rady Miasta Gdańska: Nowe formy wsparcia przedsiębiorców, w tym obniżki stawek za ogródki restauratorów [30.04.2020 r.]

Po Gdyni, na zdalną sesję radnych ze względów sanitarnych zdecydował się Gdańsk. Kwietniowa sesja Rady Miasta Gdańska po raz pierwszy odbyła się w trybie zdalnym. W sali, w której Rada zazwyczaj zbiera się co miesiąc, była jedynie przewodnicząca Rady Agnieszka Owczarczak. Pozostali radni przemawiali i głosowali za pośrednictwem Internetu. Głównymi punktami porządku obrad były projekty uchwał składające się na gdański pakiet wsparcia przedsiębiorców dotkniętych kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa.

– Dziękuję za ten pakiet uchwał. On pozwoli w pewnym stopniu zmniejszyć skutki pandemii, która uderza w nasze zdrowie, ale też uderza w gospodarkę. Bardzo dziękuję Pani Prezydent jako radny, ale też w imieniu mieszkańców, których spotykam poprzez środki komunikacji elektronicznej. To satysfakcja dla mnie słyszeć, że są dumni z naszej Pani Prezydent. Jesteśmy zaszokowani tym, co próbuje się narzucić nam – mówił radny klubu Wszystko dla Gdańska Wojciech Błaszkowski.[/cyt]