Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym na Obwodnicy Trójmiasta za zjazdem Matarnia 16.06.2020. Ogromny korek w stronę Łodzi

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 16.06.2020 na jednym z pasów Obwodnicy Trójmiasta. Z wstępnych informacji wynika, że doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 20.08. Na miejscu cały czas pracuje jeden zastęp straży pożarnej - potwierdził oficer dyżurny SKKW.

Służby potwierdziły, że w wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba. Straż pożarna cały czas pracuje na miejscu zdarzenia, natomiast kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Droga jest cały czas zablokowana w stronę Łodzi. Korek na S6 sięga węzła Owczarnia.

Utrudnienia maja potrwac do godz. 22.00.

