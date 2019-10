Zderzenie samochodów z dzikiem na obwodnicy Trójmiasta 26.10.2019

Wypadek na obwodnicy z udziałem dzika 26.10.2019

Informację o wypadku na 321 kilometrze obwodnicy służby ratunkowe otrzymały w sobotę 26.10.019 r. o godz. 21.42.

- Na obwodnicy Trójmiasta, na pasie w stronę Gdyni doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów i dzika - mówi oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku. - Trzem osobom udzielono pomocy medycznej, jedna z nich została odwieziona do szpitala. To 39-letni mężczyzna kierujący jednym z pojazdów.

Prawy pas jezdni w stronę Gdyni był zablokowany przez kilkadziesiąt minut. Słuzby zakończyły działania o godzinie 23.20.