Zderzenie statku i motorówki na Motławie w Gdańsku. Do Izby Morskiej wpłynęły materiały w sprawie kolizji PAP

Groźne zderzenie statku z motorówką na gdańskim odcinku Motławy miało miejsce w niedzielę 7 maja 2023 r. Teraz do Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku wpłynęły materiały dotyczące tej kolizji. Przedstawiciel Izby podkreślił, że po zbadaniu materiałów zostanie podjęta decyzja co do prowadzenia postępowania w sprawie wypadku morskiego.