Zdewastowano wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Sprawców nakrył monitoring. Co widać na WIDEO? Zobacz

- To tutaj w 1987 roku, podczas pielgrzymki Jana Pawła II wybrzmiały te słowa: „Solidarność to jeden z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu”. Dlatego nie możemy zostawić tego swobodnemu biegowi, musimy bronić Ojca Świętego. Dla nas autorytetami w sprawach dotyczących historii są historycy IPN-u. Oni są wiarygodni, mają dostęp do źródła wiadomości. Jeśli ci pseudodziennikarze bazowali na dokumentach SB-ckich, jest to sytuacja dla nas nie do zaakceptowania - dodał Duda.