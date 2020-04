Zdrowe osoby mogą już opuścić Wuhan - po raz pierwszy od stycznia

Kod zielony oznacza wolność

Kilkumiesięczna izolacja chińskiego miasta Wuhan w prowincji Hubei dobiegła końca. To dobre wieści dla 11 mln mieszkańców tej metropolii, w której wprowadzono bezprecedensowe zasady kwarantanny, zważywszy na liczbę mieszkańców i zagęszczenie.

Każda osoba, która otrzymała kod "zielony" w aplikacji monitorującej zdrowie może opuścić miasto - po raz pierwszy od 23 stycznia. Zostały dla nich otwarte drogi, ponownie uruchomiono też kolej. Przyczyną poluzowania restrykcji był pierwszy oficjalny dzień bez ofiar śmiertelnych - co miało miejsce we wtorek.

Nie jest to jednak pierwsze złagodzenie przepisów. Już w zeszłym miesiącu, gdy przez cały tydzień nie odnotowano nowych przypadków, otwarto w Wuhanie centra handlowe. Część osób zamieszkujących dzielnice wolne od epidemii mogło opuszczać domy na dwie godziny.