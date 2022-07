Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 41:49. Rekordowa frekwencja w Gdańsku nie pomogła. Lider zbyt mocny wobec osłabień

Gości do wygranej poprowadził młodziutki Wiktor Przyjemski, który czuł się na gdańskim torze jak ryba w wodzie. Imponował startami, nie popełniał błędów na dystansie i zawody zakończył z kompletem punktów (wraz z bonusami).

Ale nie tylko on może chodzić tego popołudnia z podniesionym czołem. Bardzo dobrze nad morzem spisali się również Matej Zagar, Kenneth Bjerre i - tu niespodzianka - Daniel Jeleniewski. To jeden z cichych bohaterów gości.

W zespole Wybrzeża punktowało w zasadzie dwóch zawodników, natomiast do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. To znaczy, mogło być inaczej, gdyby nie fakt, że bardzo pechowy powrót do składu zanotował Adrian Gała. W swoim pierwszym wyścigu zanotował groźny upadek, choć już wtedy sędzia zapalił czerwone światło. On jednak najwyraźniej tego nie zauważył, chciał wyprzedzić dwójkę bydgoszczan przy bandziej, lecz przeszarżował i upadł na tor. Co prawda wystartował w powtórce, jednak zrezygnował z jazdy już po wyjściu z pierwszego łuku. Jak się dowiedzieliśmy, uskarżał się na ból w prawej nodze i później był już zmieniany przez kolegów z drużyny.