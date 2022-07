Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Idealny sprawdzian przed fazą play-off. Przyjeżdża lider i kandydat do awansu

To jest jeden z tych meczów, w których absolutnie każdy wynik jest możliwy. Siła Polonii Bydgoszcz jest bardzo duża, więc ich ewentualna wygrana w Gdańsku nie byłaby żadnym zaskoczeniem. Ale biorąc pod uwagę formę Wybrzeża w ostatnich tygodniach, gdańscy kibice mają pełne prawo również myśleć o zwycięstwie. Problematyczna jest natomiast kwestia punktu bonusowego, bo jednak Polonia ma solidną zaliczkę z pierwszego spotkania, gdy wygrała 52:38.

Czego Wybrzeże powinno się obawiać najmocniej? Zdecydowanie formacji młodzieżowej zespołu z Bydgoszczy, a konkretnie Wiktora Przyjemskiego. To jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w Polsce. Zresztą, dwa tygodnie temu w meczu z Orłem Łódź zdobył... komplet piętnastu punktów. To - jak na juniora - wynik spektakularny. Poza tym, jego średnia punktu na wyścig wynosi 2,143. W zespole Wybrzeża tylko Timo Lahti może pochwalić się lepszym rezultatem, z kolei będący w życiowej formie Rasmus Jensen ma wynik nieznacznie gorszy od nastolatka z Bydgoszczy. To tylko pokazuje jak mocna drużyna przyjedzie w niedzielę do Gdańska.