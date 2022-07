Zdunek Wybrzeże Gdańsk jedzie do Gniezna po rewanż za upokorzenie na własnym torze. Jakub Jamróg wraca do składu. Co z Wiktorem Trofimowem?

To jest mecz inny niż dotychczasowe. Co prawda Wybrzeże Gdańsk wygrało cztery z ostatnich pięciu spotkań, jednak wszystkie miały miejsce na własnym torze. Pamiętamy natomiast wyprawę do Łodzi, która nie zakończyła się sukcesem. Teraz ciężar gatunkowy jest podobny. Start Gniezno to bezpośredni rywal w walce o utrzymanie. W tabeli ma o trzy punkty mniej niż Wybrzeże, co tylko pokazuje jak ważne jest poniedziałkowe starcie.

Zespół Eryka Jóźwiaka jest w diametralnie innej sytuacji niż na początku sezonu. Zawodnicy się odbudowali, doszedł Karol Żupiński, który powinien być wartością dodaną w perspektywie następnych kolejek. Co istotne, po kontuzji wraca też Jakub Jamróg, a to zdecydowanie najlepsza wiadomość w tym tygodniu. Niestety zabraknie jeszcze Wiktora Trofimowa, który szykowany jest na wyjazd do Rybnika. W dalszym ciągu narzeka na bóle głowy i odcinka szyjnego. Nikt w klubie nie chce ryzykować jego zdrowia, dlatego też podjęto decyzję, że po raz kolejny szansę dostanie Piotr Gryszpiński.