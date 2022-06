Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź 51:39. Połowiczny sukces gdańszczan. Zwycięstwo pewne, jednak bonus pojechał do Łodzi

Nie trzeba żadnemu kibicowi żużla tłumaczyć, że punkty bonusowe są ważną częścią rywalizacji i często decydują o miejscu w tabeli. Wybrzeże tydzień temu pojechało w Łodzi fatalnie i zdobyło jedynie 38 punktów, choć apetyty były znacznie większe. Do odrobienia było więc trzynaście punktów. To o tyle istotne, że Orzeł może być jednym z głównych rywali gdańszczan w walce o utrzymanie.

Ale już początek sobotniego meczu sugerował, że nie będzie łatwo. I nie chodzi o bonus, a nawet o zwycięstwo. Gdańszczanie dobrze startowali, jednak standardowo popełniali błędy na dystansie. Wyścig młodzieżowy ułożył się fatalnie i został przegrany podwójnie, następnie w pozornie niegroźnej sytuacji wykluczony został Wiktor Trofimow. Orzeł w pewnym momencie prowadził w Gdańsku czterema punktami i wydawało się, że czeka nas kolejna kompromitacja.

Jednak Wybrzeże miało tego dnia bardzo dobrze dysponowanych liderów. Kapitalne zawody zanotował Timo Lahti, równie skuteczny był Jakub Jamróg, a po pierwszym bardzo słabym wyścigu przebudził się Adrian Gała. Był bardzo szybki i po wygranym starcie dojeżdżał do mety daleko przed rywalami. Cóż jednak z tego, skoro w pierwszym z biegów nominowanych przewrócił się na pierwszym łuku bez kontaktu z rywalem i sędzia zawodów postanowił go wykluczyć. Wtedy stało się jasne, że bonus pojedzie do Łodzi.