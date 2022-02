Zdunek Wybrzeże Gdańsk osłabione przez konflikt na linii Rosja - Ukraina? Problemy rosyjskiego żużlowca

To była standardowa procedura. Każdego roku Wiktor Kułakow składa stosowne dokumenty i stara się o przyznanie wizy, która pozwoliłaby mu legalnie wjechać na teren Polski.

Nie da się tego w żaden sposób przyspieszyć. W Rosji sportowcy nie mogą liczyć na jakąkolwiek taryfę ulgową. Ich wnioski rozpatrywane są w tych samych kategoriach, co normalni ludzie.

Jednak konflikt na linii Rosja - Ukraina utrudnia cały proces. - Jest sto razy trudniej niż rok temu. Aby złożyć komplet dokumentów musiałem lecieć na drugi koniec Rosji, do Kaliningradu. W Moskwie nie było już miejsc na zapisy, podobnie w Nowosybirsku. Przeez trzy lata miałem kartę pobytu, a wcześniej uzyskanie wizy było znacznie łatwiejsze - tłumaczył Kułakow za pośrednictwem oficjalnej strony Wybrzeża.

Na razie Rosjanin czeka na rozwój sytuacji w swoim kraju. Teoretycznie powinien przyjechać do Polski pod koniec tego tygodnia, gdyż Zdunek Wybrzeże Gdańsk w poniedziałek udaje się na krótki obóz przygotowawczy do Cetniewa. Nie można jednak niczego przesądzić w tej sytuacji. Wiele wskazuje na to, że Kułakow nie dotrze na czas.