Zdunek Wybrzeże Gdańsk - ROW Rybnik 53:37. Przełamanie gdańskich żużlowców w najważniejszym momencie. Nadzieja jeszcze nie umarła

Ten mecz miał status podwyższonego ryzyka i to nie dlatego, że kibice obu drużyn za sobą nie przepadają. Wybrzeże było pod dużą presją, bo nie mogło pozwolić sobie na szóstą porażkę z rzędu. Reakcja drużyny była jednak najlepsza z możliwych.

Nie tyle udało się pokonać ROW Rybnik na własnym torze, co zrobić to w bardzo dobrym stylu, a przecież rybniczanie dopiero co po bardzo dobrym spotkaniu zremisowali w Bydgoszczy. Należało się więc nastawiać na wyrównany bój. W rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Dariusz Stenka wspominał, że Wybrzeże wygra, ale dwoma, maksymalnie czterema punktami. Jak się okazało, był w błędzie, bo wygrana była znacznie bardziej okazała.

W porównaniu do poprzednich meczów, tym razem każdy zawodnik dorzucił cegiełkę do zwycięstwa. Przede wszystkim swoje zrobili juniorzy, którzy wygrali podwójnie swój wyścig. Słowa uznania należą się Miłoszowi Wysockiemu, który zastąpił Marcela Krzykowskiego i zaprezentował się bardzo korzystnie.