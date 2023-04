Zdunek Wybrzeże Gdańsk rozpoczyna sezon 2023 z nowymi nadziejami. "Możemy jechać po coś więcej"

Szanse żużlowców Zdunka Wybrzeża Gdańsk w sezonie 2023

- Będzie to dla nas dobry sezon. Myślę, że jesteśmy w stanie awansować do play-offów. Przy dobrym układzie myślę, że możemy się nawet znaleźć w półfinałach. A mamy zawodników, którzy to mogą osiągnąć. Powinniśmy więc przejść pierwszą przeszkodę - ocenia Daniel Kaczmarek, nowy senior w drużynie Zdunka Wybrzeża Gdańsk.

Kibice na torze mogą spodziewać się dosłownie wszystkiego. Większość klubów miała duże problemy z regularnymi sparingami, a wszystko przez kapryśną w tej części roku pogodę.

Czego możemy się spodziewać w tych rozgrywkach? - Dla wielu klubów to sezon o życie. Niektórzy poszli na całość. Na pewno takim zespołem jest Falubaz Zielona Góra. Gdyby oni nie awansowali, czarno to widzę. Tam zostały wydane pieniądze, które zakładają awans do PGE Ekstraligi - wyjaśnia Witold Skrzydlewski, główny sponsor Orła Łódź.