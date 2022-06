Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Stelmet Falubaz Zielona Góra 50:40. Trzecie zwycięstwo z rzędu i coraz lepsza sytuacja w tabeli

W porównaniu do meczu z Landshut Devils w składzie Wybrzeża doszło aż do trzech zmian. Z powodu urazów nie mogli wystąpić Jakub Jamróg i Wiktor Trofimow, a w miejsce Miłosza Wysockiego pojechał wypożyczony z Torunia Karol Żupiński.

Początkowo mecz układał się po myśli gdańszczan, którzy byli zdecydowanie lepiej dopasowani do toru, w pewnym momencie ich przewaga urosła do sześciu punktów, lecz wówczas do pracy zabrał się Falubaz. Dwa z rzędu podwójne wygrane wyścigi zmieniły obraz spotkania o 180 stopni. Raz przeszarżował Adrian Gała, który wpakował w bandę młodego Dawida Rempałę, a jadący przed Piotrem Protasiewiczem Karol Żupiński stracił w zasadzie pewny punkt przez defekt motocykla.

Ale nie podłamało to gdańszczan, którzy w drugiej fazie meczu wrócili na właściwe tory. Świetnie jechał Rasmus Jensen, który pogromcę znalazł jedynie w swoim pierwszym starcie. Później indywidualny mistrz Danii sprzed paru dni był już niepokonany, a przy tym prezentował kapitalną jazdę. Po wykluczeniu przebudził się Gała. Zdobył szalenie istotne trzy trójki z rzędu. Trochę nieco w cieniu tej dwójki był Timo Lahti, choć i on zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Jeździł co prawda w kratkę, natomiast trudno mieć do niego jakiekolwiek zastrzeżenia.