Zdunek Wybrzeże Gdańsk szuka zastępstwa za Wiktora Kułakowa. Negocjacje są trudne, rywale nie chcą pomagać i ułatwiać zadania

I choć każdy się spodziewał wykluczenia Rosjan, to jednak w momencie ogłoszenia decyzji można było wyczuć mieszane uczucia w gdańskim obozie. Z jednej strony każdy to rozumiał, z drugiej zaś jest to potężny cios dla drużyny, który może mieć znaczący wpływ dla układu tabeli na koniec sezonu.

- Nie mówimy tu o zawodniku numer cztery, pięć czy sześć, ale o naszym liderze - mówił nam parę dni temu Jakub Jamróg, jeszcze przed zapadnięciem ostatecznego wyroku.

Trudne negocjacje

Gdańszczanie od razu zabrali się do roboty i rozpoczęli intensywne poszukiwania kogoś na miejsce Kułakowa. Problem polega na tym, że jest o to dość trudno. Numerem jeden na liście był Rune Holta, natomiast w chwili obecnej ten temat po prostu jest nierealny. Norweg z polskim paszportem ma wysokie wymagania finansowe, w dodatku może przebierać w ofertach, również w tych z PGE Ekstraligi. A przypomnijmy, że od kilku lat w Wybrzeżu nikt nie robi kominów płacowych dla zawodników. I raczej nie będzie odstępstwa od tej reguły.