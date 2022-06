Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Trans MF Landshut Devils. Kolejny mecz o życie. Konieczne zwycięstwo, najlepiej z bonusem

Zdecydowanie jest to mecz, którego nie można przegrać. Nie można też pozwolić sobie na niezdobycie bonusa. To jest po prostu obowiązek zawodników Wybrzeża.

Teoretycznie gdańszczanie są faworytem w starciu z zespołem z Landshut, natomiast w żadnym stopniu nie można tej drużyny lekceważyć. Należy pamiętać o ich minimalnej przegranej w Krośnie, a także niespodziewanym zwycięstwie w Gnieźnie tydzień temu. To pokazuje, że jest to nieprzewidywalna i mocna - jak na warunki pierwszoligowe - drużyna. Mimo wszystko każdy inny wynik niż wygrana Wybrzeża różnicą większą niż pięć punktów będzie określany jako porażka. Natomiast podkreślamy, to nie będzie spacerek, jakiego wielu kibiców może się spodziewać.

Wybrzeże ma w tym momencie dwóch pewniaków. Timo Lahti jeździ rewelacyjnie i to nie tylko w polskiej lidze. W środę otarł się o komplet w Danii, gdzie zdobył dwadzieścia punktów w siedmiu wyścigach. Obok niego w bardzo dobrej formie znajduje się Rasmus Jensen, który jakiś czas temu awansował do Grand Prix Challenge. O ich postawę w niedzielę można być spokojnym.