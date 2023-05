Zdunek Wybrzeże Gdańsk zaskoczyło w Łodzi! Nasi żużlowcy wygrali z faworyzowanym zespołem Orła Rafał Rusiecki

Trzeba było czekać do początku maja 2023 roku, aby zobaczyć dobre ściganie w wykonaniu żużlowców Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Podopieczni menedżera Eryka Jóźwiaka postawili się Orłowi w Łodzi. Ba, do biegów nominowanych przystępowali remisując 39:39. Wyglądało to wręcz, jakby na ten mecz zyskali zupełnie nowe, mocniejsze silniki. A w najważniejszych wyścigach jeszcze podkręcili tempo i sprawili sensację, wygrywając 47:43!