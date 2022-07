Zdunek Wybrzeże wygrywa w Gnieźnie! Trzech liderów wystarczyło. Gdańszczanie definitywnie wypisują się z walki o utrzymanie w lidze

Mecz o życie. Mecz o wszystko. Mecz inny niż każdy dotychczasowy. Spotkanie Wybrzeża w Gnieźnie zapowiadane było na przeróżne sposoby, ale to nie mogło dziwić. Gdańszczanie jechali bowiem na torze głównego rywala w walce o utrzymanie.

Po kompromitacji na własnym torze i przegranej ze Startem różnicą piętnastu punktów było bardzo wątpliwe, by Wybrzeże zakręciło się w okolicach bonusa. Kluczem było po prostu zwycięstwo, dobrnięcie do granicy 46 punktów. I sztuka ta się udała, co należy odbierać jako duży sukces. Jest to zarazem pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Wybrzeża w tym sezonie.

A gdyby o wyników poszczególnych wyścigów decydował start i rozegranie pierwszego łuku, to Wybrzeże mogło spokojnie pokusić się nie tylko o zwycięstwo w Gnieźnie, ale i o bonus. Jednak żużel polega na przejechaniu czterech okrążeń i tu - szczególnie na początku - lepiej wyglądali gospodarze, którzy popełnili bardzo mało błędów na trasie, obierali zdecydowanie szybsze ścieżki. Gdańszczanom zajęło trochę czasu, żeby się dostosować do panujących warunków.