Żeglarstwo. Mateusz Kusznierewicz z kolejnym tytułem mistrza świata!

Polski sukces w Porto Cervo!

Polska załoga do ostatniego wyścigu przystąpiła jako lider, ale w bardzo słabym wietrze rywale postawili poprzeczkę bardzo wysoko. Mateusz musiał się przebijać ze środka stawki, kilkakrotnie tracił i odzyskiwał pozycję. Ostatecznie, na ostatnich metrach przed metą przebił się na 5 miejsce, co wystarczyło do zdobycia złotego medalu z zaledwie 1 punktem przewagi nad norweskim jachtem Artemis, którym dowodził Kristian Nergaard, 11-krotny mistrz świata w klasie 5.5, który z aktualną swoją załogą wygrał trzy ostatnie mistrzostwa świata.

- Zdobycie złota w klasie 5.5, po walce do ostatnich metrów to niesamowite uczucie. Było ciężko, ale przez całe regaty żeglowaliśmy równo, a w triumf włożyliśmy mnóstwo energii. Każdego dnia robiliśmy postępy, wyciągaliśmy wnioski z błędów. Wierzę, że to poświęcenie było kluczem do naszego sukcesu – nigdy się nie poddawać i być lepszym każdego dnia - mówi Mateusz Kusznierewicz.

To nie pierwszy sukces Mateusza w klasie 5.5. W 2020 roku wygrał na tej łódce mistrzostwa Europy, rok później był najlepszy w regatach French Open i Swiss Open.