Żegluga Gdańska zniknie z Motławy przy Zielonej Bramie. Powodem planowany remont. Prezes Jerzy Latała: "To czarny piątek dla białej floty"

Jednostki Żeglugi Gdańskiej wiosną znikną z Długiego Pobrzeża Karolina Misztal

Do 1.04.2020 r. statki Żeglugi Gdańskiej mają opuścić Motławę w okolicy Zielonej Bramy. Taką decyzję przekazał żeglarzom zastępca prezydent Gdańska ds. polityki inwestycyjnej Alan Aleksandrowicz. Tłumaczy to potrzebą remontu pobrzeża nad rzeką. - To czarny piątek dla białej floty - mówi prezes Żeglugi Gdańskiej Jerzy Latała.