Zejście na plaże w Lubiatowie zostanie naprawione

Jak podało RMF FM, naprawę poprowadzi Nadleśnictwo Choczewo we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni , wszystko to dlatego, że zejście na plażę znajduje się na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo, ale ten teren jest też w pasie technicznym Urzędu Morskiego w Gdyni. Prace ruszą na początku kwietnia .

Żywioł zaatakował pod koniec ubiegłego roku

- Zniszczeniu uległo także prawie 3 tys. m.b. płotków i ok 17 tys. m kw. wyłożeń wydm chrustem i zatrawień. Odnotowaliśmy również straty w zakrzewieniach i zalesieniach – ok. 140 arów (głownie Lubiatowo i okolice) oraz refulacie (głównie Płw. Helski i Ustka) – mówiła w styczniu PAP rzecznik Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska .

Przypomnijmy, że sztormy, które przeszły pod koniec grudnia ub. roku przez północną część Polski, największe straty wyrządziły w obwodzie Lubiatowo , czyli między Karwią a Łebą w woj. pomorskim. To ok. 114 tys. m sześc. wałów wydmowych i zabudowy biotechnicznej, które pochłonął żywioł.

Z danych zebranych przez pracowników terenowych ochrony wybrzeża wynikało, że w zabudowie biotechnicznej straty wyniosły około 200 tys. zł., natomiast w ogrodzeniach, zakrzewieniach, zatrawieniach i tablicach informacyjnych ponad 60 tys. zł.

Sztormy przeszły przez północną część kraju w dniach od 22 do 23 grudnia oraz od 25 do 26 grudnia ub. roku. W tym czasie siła wiatru wynosiła od 10 do 11 w skali Beauforta. Z kolei maksymalny stan Bałtyku wynosił 561 cm. W ich wyniku ucierpiała nie tylko plaża w Lubiatowie, ale i również orłowski klif. Z jego szczytu runęło wówczas kilka drzew, a sztorm podmył jego podstawę.