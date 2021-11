Zero Waste Trójmiasto. Gdzie kupować, aby nie marnować? Sklepy, w których nie znajdziesz plastiku! Maja Czech

Żyjemy w czasach wszechobecnego nadmiaru. Aby zadbać o przyszłość naszą i naszych dzieci, musimy zacząć bardziej świadomie kupować. Nie chodzi tylko o ilość rzeczy, które nabywamy, ale również o to, w co to wszystko pakujemy. Pojedynczy owoc zapakowany w plastikową torebkę stał się codzienną praktyką wielu konsumentów.