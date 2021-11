Zero waste w przestrzeni biurowej. Kilka rozwiązań, aby firma była bardziej eko!

Warto pamiętać, że zero waste nie oznacza zredukowania wytwarzania odpadów do zera, nie jest to możliwe, ale można je ograniczyć do minimum. Jest to idea, która pomaga nam zorganizować przestrzeń w taki sposób, aby jak najmniej produktów lądowało w koszu i zaśmiecało środowisko.

Zero Waste International Alliance podaje jedyną zweryfikowaną naukowo i uznaną na arenie międzynarodowej definicję Zero Waste: