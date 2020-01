Zespół dziekański Wydziału Filologicznego adoptował koalę

W świecie zwierzęcym nastąpiło za to prawdziwe spustoszenie. Cały świat organizuje pomoc dla Australii, w tym dla fauny, która ucierpiała z powodu pożarów. Do tej akcji włączył się również Zespół Dziekański Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Gdańskim, który zdecydował się na (materialną) adopcję koali.

Od września ub. roku w Australii spłonęło 8,4 mln hektarów lasów, buszu i terenów mieszkalnych. Dla porównania - cała powierzchnia polskich lasów to obszar 9,2 mln ha. Wiele rodzin straciło swoje domy, było też wiele ofiar śmiertelnych, choć dzięki aktywności służb jest ich relatywnie niewiele.

Postanowili w ten sposób wesprzeć koalę o imieniu Paul, która została poparzona na terenie rezerwatu przyrody Lake Innes we wschodniej części Australii. Stamtąd miś trafił do szpitala dla koali w Port Macquarie. Jego stan był ciężki. Był odwodniony, miał poparzone łapy i ok. 90 proc. ciała.