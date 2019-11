Zespół Lipali spotkał się z fanami w Gdańsku. Tomasz Lipnicki o nowej płycie: "Budujemy mosty, żeby łączyć ludzi" [zdjęcia]

- Wcześniej w numerze "Kim jestem?" chodzi o każdego z nas. To o zadawaniu sobie pytań. Odczuwamy, że ktoś chce nas skłócić żebyśmy się nienawidzili, a powinniśmy się łączyć ze sobą - dodał basista.

- Lubię kontrasty. Bardzo bym chciał żeby np. muzyka disco polo dotykała poważnych tematów. Zgadzamy się z większością naukowców. Uważamy, że zmiany klimatyczne nam zagrażają. To się dzieje na wielką skalę i grozi nam unicestwienie. Wystarczy wyobrazić sobie co będzie jak przez miesiąc w mieście nie będzie prądu albo paliwa? Jeśli się nie zatrzymamy to obudzimy się z ręką w nocniku. Chciałbym nie mieć racji, ale jak dotąd wszystko co piszę się potwierdza. Wolałbym, żeby "Ocalimy nas" było bardziej proroczą pieśnią - mówił lider zespołu o utworze "Świat upada".