Zespół ścigający piratów drogowych na pomorskich drogach. Prawie 1700 interwencji w pierwszym miesiącu działania policyjnej grupy Speed

Tego typu grupy wyłapujące kierowców rażąco łamiących przepisy ruchu, powstały w ostatnim czasie w całym kraju. W skład pomorskiego zespołu „Speed” wchodzi 24 funkcjonariuszy z wydziałów ruchu drogowego, których wspierają też policjanci z wydziałów kryminalnych i do walki z cyberprzestępczością.

Głównym orężem grupy w ściganiu piratów drogowych jest 10 oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów marki BMW, które rozwijają prędkość do nawet ok. 250 km/h.

Wypadki na Pomorzu w 2019 r. Fatalne statystyki

O tym jak potrzebny był tego typu zespół pokazują niestety fatalne statystyki wypadków z pomorskich dróg. Od początku tego roku w województwie doszło do 1417 wypadków, w których zginęło 109 osób, a 1744 zostały ranne. O ile liczba takich zdarzeń co roku spada, to niestety jednocześnie coraz częściej mają one najtragiczniejszy skutek. Na pomorskich drogach w 2019 r. zginęło już o 22 osoby więcej niż w analogicznym okresie czasu roku ubiegłego.